Eton (dpa) - Der Deutschland-Achter ist erfolgreich in die olympische Goldmission gestartet. Mit einem Sieg im schweren Vorlauf auf dem Dorney Lake von Eton zog das Paradeboot des Deutschen Ruderverbandes (DRV) auf direktem Weg in das Finale ein.

Nach einem starken Rennen vor 25 000 Zuschauern verwies die seit Peking 2008 ungeschlagene Crew um Schlagmann Kristof Wilke (Radolfzell) den WM-Zweiten Großbritannien und die Niederlande auf die Plätze zwei und drei. Nach nunmehr 35 Siegen in Serie geht der Weltmeister als Favorit in den Endlauf am Mittwoch.