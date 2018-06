London (dpa) - Das Los meinte es nicht gut mit Olympiasiegerin Britta Heidemann und der früheren Europameisterin Imke Duplitzer. Eine Woche nach ihrem verbalen Rundumschlag gegen die Zustände im deutschen Leistungssport droht der Degenfechterin aus Bonn in der olympischen Entscheidung früh das Aus. Gewinnt Duplitzer, die heute 37 Jahre wird, ihr Auftaktgefecht gegen Maria Martinez aus Venezuela, muss sie sich unter den Top 32 der an eins gesetzten Chinesin Yujie Sun stellen. Auch Heidemann hat einen schweren Lauf. Italiens Ex- Mannschafts-Weltmeisterin Bianca del Carretto ist die erste Gegnerin.

