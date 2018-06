London (SID) - Die Olympischen Spiele in London haben begonnen. Am Samstagmorgen um 00.18 Uhr Ortzeit (01.18 Uhr MESZ) erklärte Queen Elizabeth II die 30. Sommerspiele mit den traditionellen Worten für eröffnet. 18 Minuten später wurde das olympische Feuer nicht durch einen Prominenten, sondern durch eine Gruppe von sieben jungen Nachwuchssportlern entzündet.

Zuvor waren 204 teilnehmende Mannschaften im Rahmen der stimmungsvollen Zeremonie in das Olympiastadion eingezogen und von den 80.000 Zuschauern begeistert empfangen worden. Zudem marschierten Sportler aus dem Südsudan (1) und den Niederländischen Antillen (3) unter der Olympischen Flagge ein.

An der Spitze des deutschen Teams trug Natascha Keller als erste Hockeyspielerin die deutsche Fahne ins Stadion. Insgesamt nehmen 392 deutsche Sportler an den Spielen teil. Bis zum 12. August finden in London 302 Wettbewerbe in 26 Sportarten statt.