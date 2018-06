London (SID) - Der Schweizer Zeitfahr-Olympiasieger Fabian Cancellara muss seine Hoffnungen auf eine Wiederholung des Erfolges von Peking 2008 womöglich begraben. Der 31-Jährige war im olympischen Straßenrennen am Samstag rund 15 km vor dem Ziel in London gestürzt und in die Absperrungen gekracht. Dabei fiel Cancellara auf die rechte Körperhälfte, an der er sich bei der Flandern-Rundfahrt Anfang April das Schlüsselbein vierfach gebrochen hatte.

Zwar stieg Cancellara wieder aufs Rad und quälte sich mit Schmerzen ins Ziel, doch dort konnte er seine Enttäuschung nicht verbergen und suchte in Tränen aufgelöst Trost bei seinen Betreuern. "Die Tränen sind stärker als der Schmerz. Jetzt warten wir in der Poliklinik im Olympischen Dorf aufs Röntgen", twitterte Cancellara am Abend.

Der viermalige Zeitfahr-Weltmeister galt als einer der großen Favoriten und Konkurrenten des gebürtigen Cottbusers Tony Martin im Kampf gegen die Uhr am 1. August. Ob er am Mittwoch überhaupt an den Start gehen kann, war zunächst unklar.