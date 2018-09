London (SID) - Die Volleyballerinnen aus den USA haben bei den Olympischen Spielen einen Auftaktsieg gefeiert. Der Turnierfavorit gewann im Earls Court 3:1 (25:19, 25:17, 20:25, 25:21) gegen Südkorea und hat damit einen kleinen Schritt in Richtung des angestrebten ersten Olympiasieges gemacht. Der Weltranglistenerste will in London den Medaillensatz komplettieren, nachdem die US-Auswahl 1992 Bronze sowie 1984 und 2008 Silber geholt hatte.

Deutlich schwerer hatte es Olympiasieger Brasilien. Die Südamerikanerinnen zwangen die Türkei erst nach 2:11 Stunden mit 3:2 (25:18, 23:25, 25:19, 25:27, 15:12) in die Knie.