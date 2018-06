London (SID) - Mittelgewichtler Stefan Härtel hat die erste Hürde im olympischen Boxturnier souverän genommen. Der 24 Jahre alte Berliner setzte sich bei seiner ersten Olympia-Teilnahme in Runde eins mit 18:10 Punkten gegen Enrique Collazo Pelasiz aus Puerto Rico durch. Der dreimalige deutsche Meister hat nun vier Tage Pause und trifft im Achtelfinale am kommenden Donnerstag auf den starken Iren Darren O'Neill. Der Vizeeuropameister von 2010 schaltete den Nigerianer Muideen Akanji mit 15:6 Punkten aus.

Stefan Härtel war der erste von insgesamt vier deutschen Amateurboxern, der in London in den Ring steigen musste. Als nächster Faustkämpfer des Deutschen Boxsport-Verbandes (DBV) tritt am Sonntag Weltergewichtler Patrick Wojcicki aus Wolfsburg an. Gegner ist der Franzose Alexis Vastine.