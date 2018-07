London (SID) - Gut eine Stunde nach dem bitteren Vorlauf-Aus ihres Freundes Paul Biedermann ist auch Doppel-Olympiasiegerin Britta Steffen mit der 4x100-m-Freistilstaffel überraschend schon im Vorlauf ausgeschieden. Das Quartett mit Steffen, der Pforzheimerin Silke Lippok, der Essenerin Lisa Vitting und Daniela Schreiber (Halle/Saale) verfehlte als Vorlaufneunter in 3:39,16 Minuten das Finale. Die Bronzestaffel der WM im vergangenen Jahr in Shanghai war auch in London als Medaillenkandidat gestartet.