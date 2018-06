Berlin (dpa) - Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble kann sich vorstellen, in die Bezahlung von Finanzmanagern einzugreifen. Man habe haben bei der Regulierung schon einiges geschafft, müsse aber mehr tun - zum Beispiel bei der Vergütung, sagte er der «Welt am Sonntag». Der Gesetzgeber könne die Vorschriften verschärfen, die dafür sorgen sollen, dass variable Bezüge nicht mehr ausgezahlt, sondern angelegt werden. Auch eine Zerschlagung von Universalbanken in Geschäftsbanken und Investmentbanking schließt Schäuble nicht aus.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.