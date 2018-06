Frankfurt/Main (SID) - Finanz-Vorstand Axel Hellmann vom Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt will nach den Fankrawallen der vergangenen Saison eine eigene Eingreiftruppe ins Leben rufen, die mit den Anhängern der Hessen auch zu Auswärtspartien reist. "Ich bin dafür, dass die Grundlagen für eine Art eigenen Ordnungsdienst geschaffen werden, der uns bei Auswärtsspielen begleitet", sagte Hellmann der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, die Auszüge eines am Montag in der FAZ erscheinenden Interviews mit dem 40-Jährigen vorab veröffentlichte.

Allerdings müsse dieser Dienst auch ein "Zugriffsrecht" bekommen, "weil das Hausrecht der gastgebenden Vereine unserem Ordnungsdienst auswärts kaum Handlungsspielraum erlaubt", äußerte Hellmann und forderte diesbezüglich eine bessere Abstimmung innerhalb der Liga. Nach Aussage des Juristen würden 90 Prozent der Probleme mit den Frankfurter Anhängern bei Auswärtsspielen auftreten.

Bereits in der anstehenden Saison will die Eintracht ein Pilotprojekt starten und bei Partien in der Fremde einen rund 50-köpfigen Ordnungsdienst mit den Fans reisen lassen. Die Sicherheitsleute sollen und dürfen aber vorerst nur als Beobachter fungieren.

Der Klub glaubt, dass sich aktuell bis zu 200 gewaltbereite Unruhestifter unter die eigenen Anhänger mischen. Die Gefahr ist trotzdem groß. "Die sind eingebettet in eine zahlenmäßig größere Gruppe von Fans, die das tolerieren, sich mit den Störern solidarisieren und ihnen eine Menge Ehre zuteil werden lassen", mahnte Hellmann.

Der Finanz-Vorstand des deutschen Meisters von 1959 kündigte im Kampf gegen die Krawallmacher zudem an, dass Dauerkartenbesitzer beim Erwerb ihres Billetts künftig eine Art "Ehrenerklärung" abgeben sollen. Diese soll ein Bekenntnis gegen Gewalt und den Einsatz von Pyrotechnik im Stadion sein. Hellmann sieht die Zeit zum Handeln gekommen. "Das Ende der Fahnenstange ist erreicht", sagte der 40-Jährige, der zuletzt etliche Fanklubs der Hessen besuchte.

Die Eintracht war vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) wegen diverser Fan-Verfehlungen mit einem Teilausschluss der Anhänger im ersten Saison-Heimspiel am 25. August gegen Bayer Leverkusen bestraft worden. Allerdings hat der Verein gegen das Urteil Berufung beim DFB-Bundesgericht eingelegt.