Genf (dpa) - In Uganda ist Ebola ausgebrochen. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation WHO wurde das gefährliche Fieber bei insgesamt 20 Menschen im Westen des Landes festgestellt. 14 von ihnen seien bereits tot. Experten des ugandischen Gesundheitsministeriums, der WHO und der US-Gesundheitsbehörde CDC seien nach Kibaale gereist, um eine weitere Ausbreitung zu verhindern. Die Krankheit wird durch das Ebola-Virus ausgelöst, einem der gefährlichsten Erreger der Welt. Es gibt es weder eine vorbeugende Impfung noch ein Heilmittel.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.