Bukarest (dpa) - Die Volksabstimmung in Rumänien über die Absetzung von Staatspräsident Traian Basescu droht an einer zu geringen Wahlbeteiligung zu scheitern. Drei Stunden vor Schließung der Wahllokale waren am Sonntagabend erst 37,67 Prozent der 18 Millionen Wahlberechtigten zu den Urnen gegangen.

Das teilte das Zentrale Wahlbüro in Bukarest mit. Die Volksbefragung ist nur gültig, wenn mehr als 50 Prozent der Wahlberechtigten teilnehmen. Kommt dieses Quorum nicht zustande, bleibt der wegen seiner rigiden Sparpolitik umstrittene Basescu im Amt. Die Wahllokale sollten bis 22.00 Uhr (MESZ) geöffnet bleiben. Im direkten Anschluss sollten Ergebnisse von Wählerbefragungen veröffentlicht werden.

