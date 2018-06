Jerusalem (dpa) - US-Präsidentschaftsbewerber Mitt Romney hat bei seinem Israel-Besuch die Gefahr einer nuklearen Aufrüstung des Irans betont. Man nehme dies «sehr ernst», sagte Romney am Sonntag bei einem Treffen mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu in Jerusalem.

Netanjahu sagte zu der Einschätzung Romneys, «die größte Gefahr für die Welt» sei ein atomar aufgerüstetes Ajatollah-Regime: «Mitt, da kann ich nur voll und ganz zustimmen!»

Die Sanktionen und Verhandlungen mit dem Iran hätten bislang nichts bewirkt, sagte der israelische Regierungschef. Daher sei eine «starke militärische Drohung zusammen mit Sanktionen» gegen Teheran notwendig.

Mit Hinblick auf die Umwälzungen in der arabischen Welt sagte Netanjahu: «In diesem großen Aufruhr ist Israel der einzige stabile demokratische Verbündete für die USA.» Romney sagte, die langjährigen Beziehungen zwischen Israel und den USA basierten auf «gemeinsamen Interessen und Werten».

Mit seiner einwöchigen Auslandsreise will sich der republikanische Herausforderer von Barack Obama international profilieren. Romney sagte, auch die Lage in Syrien und Ägypten seien zentrale Themen seiner Gespräche in Israel. Sein Besuch in Israel wird als Versuch gesehen, vor der Präsidentenwahl im November pro-israelische Wähler in den USA auf seine Seite zu ziehen.

Romney trifft sich in Jerusalem auch mit dem Präsidenten Schimon Peres, israelischen Oppositionspolitikern sowie mit dem palästinensischen Ministerpräsidenten Salam Fajad.

