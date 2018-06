Jerusalem (dpa) - Eine iranische Aufrüstung mit Atomwaffen stellt nach Worten des US-Präsidentschaftsbewerbers Mitt Romney eine «inakzeptable Bedrohung» für Israel und die ganze Welt dar.

Bei einem Treffen mit dem israelischen Staatspräsidenten Schimon Peres sagte Romney am Sonntag, man dürfe es Teheran nicht erlauben, eine Atombombe zu entwickeln.

«Ich nehme die israelische Sicht hinsichtlich des Irans und dessen Bemühungen um eine nukleare Aufrüstung sehr ernst», sagte Romney zuvor auch bei einem Treffen mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu in Jerusalem. Netanjahu sagte zu der Einschätzung Romneys, «die größte Gefahr für die Welt» sei ein atomar aufgerüstetes Ajatollah-Regime: «Mitt, da kann ich nur voll und ganz zustimmen!»

Romney werde Israel unterstützen, sollte es gegen den Iran vorgehen, sagte dessen Sicherheitsberater Dan Senor nach Angaben des israelischen Rundfunks kurz vor den Gesprächen in Israel. «Wenn Israel allein aktiv werden muss, um den Iran daran zu hindern, diese Fähigkeit zu entwickeln, würde der Gouverneur diese Entscheidung respektieren», sagte er den Angaben zufolge.

Die Sanktionen und Verhandlungen mit dem Iran hätten bislang nichts bewirkt, sagte der israelische Regierungschef. Daher sei eine «starke militärische Drohung zusammen mit Sanktionen» gegen Teheran notwendig.

Netanjahu sagte mit Hinblick auf die Umwälzungen in der arabischen Welt: «In diesem großen Aufruhr ist Israel der einzige stabile demokratische Verbündete für die USA.» Romney sagte, die langjährigen Beziehungen zwischen Israel und den USA gründeten auf «gemeinsamen Interessen und Werten».

Dem Regime in Syrien warf Romney «undenkbare Horrortaten gegen das eigene Volk» vor. Bei dem Treffen mit Peres sprach Romney sich dafür aus, einen «Weg zu Frieden in Syrien» zu finden. Auch Peres äußerte Empörung über die große Brutalität des syrischen Regimes, das «auf seine eigenen Kinder schießt». Es müsse alles für eine Beruhigung der Lage unternommen werden.

Mit Blick auf den blockierten Nahost-Friedensprozess äußerte Romney die Hoffnung auf eine künftige Zweistaatenlösung. Bei den Palästinensern war allerdings mit Enttäuschung registriert worden, dass Romney nicht zu einem Treffen mit dem Präsidenten Mahmud Abbas nach Ramallah kam, sondern stattdessen ein Gespräch mit dem Ministerpräsidenten Salam Fajad in Jerusalem angesetzt wurde.

Mit seiner einwöchigen Auslandsreise will sich der republikanische Herausforderer Barack Obamas international profilieren. Sein Besuch in Israel wird als Versuch gesehen, vor der Präsidentenwahl im November pro-israelische Wähler in den USA auf seine Seite zu ziehen.

Die israelische Zeitung «Haaretz» berichtete indes am Sonntag von einer sehr engen Zusammenarbeit Israels mit der gegenwärtigen US-Regierung. Obamas Sicherheitsberater Tom Donilon habe Netanjahu vor zwei Wochen US-Pläne für einen möglichen Angriff im Iran unterbreitet. Donilon habe erklärt, die USA bereiteten sich ernsthaft auf ein mögliches Scheitern der Verhandlungen mit Teheran und eine dann notwendige Militäraktion vor, berichtete das Blatt auf einen namentlich nicht genannten ranghohen US-Regierungsvertreter.

