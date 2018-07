Washington (dpa) - Weiterer Schicksalschlag für ein Opfer des Amoklaufs von Colorado: Die Mutter, die bei der Bluttat ihre sechs Jahre alte Tochter verlor und selbst getroffen wurde, erlitt nun eine Fehlgeburt. Das teilte die Familie nach Angaben der Zeitung «Denver Post» mit. Die Frau sei in der sechsten Woche schwanger gewesen. Der Todesschütze von Colorado hatte am 20. Juli während einer «Batman»-Vorführung zwölf Zuschauer erschossen und 58 weitere verletzt. Die Mutter war in Nacken und Bauch getroffen worden.

