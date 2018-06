Deutschlands Basketballer siegen gegen Österreich

Oberwart (dpa) - Deutschlands Basketballer haben beim Vier-Nationen-Turnier im österreichischen Oberwart auch ihr zweites Spiel gewonnen. Gegen Österreich gab es am Samstag einen klaren 98:81 (53:42)-Erfolg. Damit spielt das Team des neuen Bundestrainers Svetislav Pesic am Sonntag in der abschließenden Begegnung gegen Israel um den Turniersieg. Gegen Portugal hatte sich die für die Olympischen Spiele nicht qualifizierte DBB-Auswahl am Freitag mit 79:77 durchgesetzt. Im ersten Spiel des Tages in Oberwart hatte Portugal überraschend Turnierfavorit Israel mit 100:94 besiegt.

Münster und Osnabrück an der Spitze

Leipzig (dpa) - Zwei von 20: Nach dem zweiten Spieltag der 3. Fußball-Liga sind nur noch Preußen Münster und der VfL Osnabrück verlustpunktfrei. Weiterer Bonus - beide Teams teilen sich punkt- und torgleich die Tabellenführung. Dank des Treffers von Matthew Taylor (8.) sicherte sich Münster am Samstag im heimischen Preußenstadion mit dem 1:0 über den Chemnitzer FC seinen zweiten Saisonerfolg. Mit dem gleichen Ergebnis siegte Osnabrück, allerdings auswärts beim 1. FC Saarbrücken. Zum Siegtorschützen der Niedersachsen avancierte Paul Thomik (47.).

Kohlschreiber verpasst fünften Turniersieg und sagt für Olympia ab

Kitzbühel/London (dpa) - Tennisprofi Philipp Kohlschreiber hat seinen fünften Turniersieg verpasst und anschließend seine Teilnahme an den Olympischen Spielen abgesagt. Der Augsburger verlor am Samstag im Endspiel des ATP-Turniers von Kitzbühel 7:6 (7:2), 3:6, 2:6 gegen den niederländischen Vorjahressieger Robin Haase. Danach erklärte er in einem Interview auf seiner Fan-Internetseite: «Ich habe schon die ganze Woche mit einem verhärteten Fuß gekämpft, und im Finale ist es jetzt noch schlimmer geworden.»