Teutenberg verpasst Rad-Medaille knapp - Vos holt Gold

London (dpa) - Ina-Yoko Teutenberg hat die erste Medaille für die deutsche Olympia-Mannschaft in London knapp verpasst. Beim Sieg der Niederländerin Marianne Vos belegte die Radsportlerin aus Mettmann am Sonntag im Straßenrennen als beste deutsche Fahrerin nach 140,3 Kilometern den vierten Platz. Zweite wurde im strömenden Regen die Britin Elizabeth Armitstead, die den Olympia-Gastgebern am zweiten Wettkampftag mit Silber die erste Medaille bescherte. Bronze sicherte sich Olga Sabelinskaja aus Russland.

Vielseitigkeits-Team reitet auf Gold-Kurs

London (dpa) - Die deutschen Vielseitigkeitsreiter reiten bei den Olympischen Spielen auf Gold-Kurs. Das Quintett um Weltmeister Michael Jung aus Horb führt nach der Dressur mit 119,10 Strafpunkten vor Australien (122,10) und Großbritannien (127,00). In der Einzelwertung liegt Ingrid Klimke als beste deutsche Reiterin mit Abraaxxas auf Platz vier. Überraschend führt der Japaner Yoshiaki Oiwa mit Noonday vor dem Italiener Stefano Brecciaroli mit Apollo und dem Neuseeländer Marl Todd mit Campino.

Turnerinnen Chusovitina und Berger erreichen Sprung-Finale

London (dpa) - Oksana Chusovitina darf bei Olympia in London ihre 18. internationale Medaille ins Visier nehmen und steht ebenso wie Youngster Janine Berger im Sprungfinale. Die älteste und die jüngste Turnerin der deutschen Riege glänzten am Sonntag in der Qualifikation vor 15 000 Zuschauern in der North Greenwich Arena. Der erstmalige Einzug der Turnerinnen in ein olympisches Teamfinale scheint dagegen kaum noch möglich. Vor dem letzten Durchgang rangierten die Deutschen mit 167,331 Punkten auf Platz sieben.

Dämpfer für deutsche Olympiasegler Stanjek/Kleen

Weymouth (dpa) - Die Starbootsegler Robert Stanjek und Frithjof Kleen haben bei den olympischen Wettfahrten einen kleinen Rückschlag erlebt. Nach gelungenem Auftakt und Rang sechs in der ersten Wettfahrt kreuzten die Berliner am Sonntag die Ziellinie im zweiten Durchgang als Neunte und liegen im Zwischenklassement auf Rang acht. Spitzenreiter sind nach zwei Wettfahrten die brasilianischen Weltmeister Robert Scheidt und Bruno Prada.

Südkoreas Bogenschützinnen holen Mannschafts-Gold

London (dpa) - Die Bogenschützinnen aus Südkorea haben sich denkbar knapp Olympia-Gold im Mannschaftswettbewerb gesichert. Erst mit dem letzten Pfeil stand am Sonntag in London der 210:209-Erfolg über China fest. Bronze sicherte sich Japan mit einem 209:207 gegen Russland. Eine deutsche Mannschaft war nicht am Start.

Hannes Aigner als Schnellster im Kanuslalom-Halbfinale

London (dpa) - Hannes Aigner ist bei den Olympischen Spielen in London als Schnellster der Qualifikation ins Kanuslalom-Halbfinale gefahren. Mit einem großartigen zweiten Lauf verbesserte sich der EM-Dritte am Sonntag im Lee Valley White Water Centre noch vom elften auf den ersten Platz. Im fehlerfreien zweiten Durchgang war Aigner neun Sekunden schneller als im ersten Rennen. Für das Halbfinale und den Endlauf am Mittwoch gilt er nun als Medaillenkandidat.

Beachvolleyballer Goller/Ludwig siegen gegen australisches Duo

London (dpa) - Das deutsche Top-Duo Sara Goller und Laura Ludwig hat bei den Olympischen Spielen seine erste Beachvolleyball-Partie gewonnen. Die beiden Frauen aus Hamburg setzten sich am Sonntag in London 2:1 (21:18, 19:21, 15:8) gegen Becchara Palmer und Louise Bawden durch. Von den vier gestarteten Beachvolleyball-Teams aus Deutschland verpassten damit nur Kay Matysik und Jonathan Erdmann einen Sieg zum Auftakt.

Kasachin Tschinschanlo holt Gewichtheber-Gold

London (dpa) - Die Kasachin Sulfija Tschinschanlo hat den olympischen Gewichtheber-Wettbewerb in der 53-Kilo-Klasse gewonnen und dabei einen Weltrekord aufgestellt. Die zweifache Weltmeisterin siegte am Sonntag mit der Zweikampfleistung von 226 Kilogramm. Im Stoßen steigerte sie ihre eigene Weltbestmarke um ein auf 131 Kilo. Im Reißen gelangen ihr 95 Kilogramm. Silber ging an Hsu Shu-Ching aus Taiwan, Bronze an die Moldauerin Cristina Iovu mit jeweils 219 Kilo. Julia Rohde aus Görlitz wurde Elfte mit 193 (85/108) Kilogramm.

Dritter Dopingfall: Sprinterin aus St. Kitts & Nevis ausgeschlossen

London (dpa) - Dritter Dopingfall bei den Olympischen Spielen in London: Sprinterin Tameka Williams aus St. Kitts und Nevis hat die Einnahme einer verbotenen Substanz zugegeben und wurde von ihrem Team ausgeschlossen. Das teilte das NOK von St. Kitts und Nevis (SKNOC), einer kleinen Inselgruppe in der Karibik, am Sonntag mit.

Georgier Schawdatuschwili holt Judo-Gold

London (dpa) - Der Georgier Lascha Schawdatuschwili hat sich bei den Olympischen Spielen die Goldmedaille in der Judo-Gewichtsklasse bis 66 Kilogramm gesichert. Er bezwang am Sonntag im Finale in London den Ungarn Miklos Ungvari. Bronze holten sich der Südkoreaner Jun-Ho Cho und Masashi Ebinuma aus Japan. In der Gewichtsklasse war kein Athlet des Deutschen Judo-Bundes (DJB) am Start.

Patrick Wojcicki scheidet beim olympischen Boxturnier aus

London (dpa) - Patrick Wojcicki aus Wolfsburg ist raus aus dem olympischen Boxturnier. Der 20 Jahre alte Weltergewichtler verlor am Sonntag im Londoner Messekomplex ExCeL sein Auftaktduell gegen den Franzosen Alexis Vastine mit 12:16. Der Schützling von Bundestrainer Valentin Silaghi fand gegen den quirligen Franzosen nicht das richtige Mittel.

Erstes Wassersprung-Gold an China

London (dpa) - Die chinesischen Top-Favoritinnen Wu Minxia und He Zi haben sich erwartungsgemäß den Olympiasieg im Synchronspringen vom Drei-Meter-Brett gesichert. Die Kunstspringerinnen setzten sich am Sonntag in London mit 346,20 Punkten vor Abigail Johnston und Kelci Bryant durch. Die US-Amerikanerinnen kamen auf 321,90 Zähler. Bronze ging an Emilie Heymans/Jennifer Abel aus Kanada mit 316,80 Punkten.

Hamilton gewinnt Großen Preis von Ungarn - Vettel Vierter

Budapest (dpa) - Der Engländer Lewis Hamilton hat den Großen Preis von Ungarn gewonnen. In seinem McLaren Mercedes setzte sich der Weltmeister von 2008 am Sonntag auf dem Hungaroring vor dem Lotus-Piloten Kimi Räikkönen aus Finnland und dessen französischem Teamkollegen Romain Grosjean durch. Doppelweltmeister Sebastian Vettel wurde im Red Bull Vierter. Rekordchampion Michael Schumacher schied im Mercedes in der 60. Runde aus. Der spanische Ferrari-Pilot Fernando Alonso bleibt nach seinem fünften Platz Führender der WM-Gesamtwertung.

Sportdirektor Dutt: Löw soll «sehr lange» Bundestrainer bleiben

Berlin (dpa) - Der neue DFB-Sportdirektor Robin Dutt wünscht sich Joachim Löw noch für längere Zeit als Chef der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Eigene Ambitionen auf den Posten als Bundestrainer habe er nicht, falls Löw seine Arbeit beim Verband nach auslaufendem Vertrag 2014 beenden sollte. Es gebe keine Bundestrainer-Klausel in seinem Vertrag, betonte Dutt.

Scholl muss sich bald zwischen TV-Job und Bayern entscheiden

München (dpa) - Mehmet Scholl muss sich spätestens 2014 zwischen seinen Jobs als Fernsehexperte der ARD und als Trainer der Reserve des FC Bayern München entscheiden. Wenn er Trainer beim FC Bayern bleibe, werde er den Vertrag bei der ARD nicht verlängern, betonte Bayern-Präsident Uli Hoeneß in der «Bild»-Zeitung. Der Kontrakt des früheren Fußball-Nationalspielers mit der ARD läuft noch bis zur WM in Brasilien.

Samba in Bingen: Ailton bei Sechstligist Hassia vorgestellt

Bingen (dpa) - Großer Bahnhof für Ailton in der rheinhessischen Fußball-Provinz. Mit Sambarhythmen, einem Autokorso und viel Applaus ist der frühere Bundesliga-Torschützenkönig am Sonntag als Neuzugang beim Verbandsligisten Hassia Bingen vorgestellt worden. Die Präsentation sei besser als früher in Schalke und Bremen, sagte der mit einem schwarz-roten Hassia-Schal geschmückte Brasilianer vor mehreren Hundert Fans.

Ibrahimovic mit erstem Tor für PSG

Washington (dpa) - Nur drei Minuten hat Starstürmer Zlatan Ibrahimovic für sein erstes Tor für Paris Saint-Germain gebraucht - und anschließend schöne Grüße an seinen Ex-Club geschickt. Der schwedische Stürmer erzielte beim 1:1 (1:1) am Samstag in Washington im Testspiel gegen DC United die frühe Führung. Dwayne De Rosario (33.) glich für die Amerikaner aus.

Bundestrainer Pesic löst Vertrag mit Roter Stern Belgrad

Berlin (dpa) - Der deutsche Basketball-Bundestrainer Svetislav Pesic hat sein Amt als Coach des serbischen Clubs Roter Stern Belgrad niedergelegt. Es sei nun bekannt, dass er seinen Vertrag aufgelöst hat, sagte Christoph Büker, der Pressesprecher des Deutschen Basketball-Bundes (DBB) am Sonntag. Zuvor hatte Sport1 darüber berichtet, dass Pesic in der kommenden Saison Roter Stern nur noch als Berater zur Verfügung stehen wolle.

US-Rapper 50 Cent wird Box-Promoter =

New York (dpa) - US-Rapper 50 Cent geht unter die Box-Promoter. Für sein neu gegründetes Unternehmen «The Money Team (TMT) Promotions» hat der 37-Jährige Federgewichts-Weltmeister Billy Dib (Australien), den früheren Champion Yuriorkis Gamboa (Kuba) sowie Arthur-Abraham-Bezwinger Andre Dirrell (USA) verpflichtet. Das bestätigte der Rapper am Wochenende der Online-Ausgabe des amerikanischen Boxmagazins «The Ring».