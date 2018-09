London (dpa) - Weltrekordler Paul Biedermann hat trotz des Einzugs ins olympische Halbfinale über 200 Meter Freistil keine Medaillen-Erwartungen geweckt.

Einen Tag nach seinem Vorlauf-K.o. über 400 Meter schwamm Biedermann in 1:47,27 Minuten nur auf den zehnten Platz aller Vorläufe. Bester war der chinesische Olympiasieger über 400 Meter Freistil, Sun Yang, in 1:46,24 Minuten. Lagen-Goldmedaillengewinner Ryan Lochte (USA) legte in 1:46,45 die zweitbeste Zeit hin. Ausgeschieden ist Clemens Rapp (Bad Saulgau), der in 1:48,75 auf den 24. Platz schwamm.

«Es lief schon deutlich besser als gestern», sagte Biedermann. «Ich weiß jetzt nicht was los ist.» Er habe hier keine Taktik, betonte der Weltrekordler, «ich muss jeden Meter voll schwimmen, um in die nächste Runde zu kommen.»

Klar verfehlt wurde das Finale von Europameisterin Jenny Mensing über 100 Meter Freistil. Die Wiesbadenerin belegte nur den 21. Platz und war deutlich langsamer als bei ihrem EM-Titel. Am schnellsten unterwegs war die Australierin Emily Seebohm. In 58,23 blieb sie mit olympischem Rekord nur elf Hundertstelsekunden über dem Weltrekord. Das Halbfinale findet am Abend statt, der Endlauf am Montag.