London (dpa) - Rückenschwimmerin Jenny Mensing hat über 100 Meter das olympische Halbfinale verpasst. Die Europameisterin belegte in den Vorläufen in 1:00,72 Minuten nur den 21. Platz und war deutlich langsamer als bei ihrem EM-Titel. Am schnellsten unterwegs war die Australierin Emily Seebohm. Sie blieb nur elf Hundertstelsekunden über dem Weltrekord. Bei den Männern hat Weltrekordler Paul Biedermann das Halbfinale über 200 Meter Freistil erreicht. Er belegte den zehnten Platz aller Vorläufe.

