Berlin (dpa) - Bundesgesundheitsminister Daniel Bahr will beim nächsten Berlin-Marathon in zwei Monaten mitlaufen - ist aber von seiner Fitness nicht hundertprozentig überzeugt. Entscheidend beim Marathon seien Ausdauer und Willen, das Ziel zu erreichen, sagte der FDP-Politiker der «Bild am Sonntag». Für eine gute Zeit brauche man viel Trainingszeit. Diese Zeit habe er als Politiker oft nicht. Im Moment wäre er schon glücklich und froh, wenn er es beim Berlin-Marathon ins Ziel schaffe, sagte Bahr.

