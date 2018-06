Köln (SID) - In mindestens vier der insgesamt zwölf Entscheidungen am Montag darf sich die deutsche Olympia-Mannschaft Hoffnungen auf Edelmetall machen. Fechterin Britta Heidemann geht im Degen-Einzel als Titelverteidigerin an den Start. Chancen haben zudem die Wasserspringer Sascha Klein/Patrick Hausding, Schwimmer Paul Biedermann über 200 m Freistil sowie die Kunstturn-Riege um Fabian Hambüchen.

Der FSV Mainz 05 bestreitet in der Vorbereitung auf die neue Saison einen Härtetest gegen österreichs Traditionsklub Austria Wien. Anpfiff in Wiener Neudorf ist um 19.30. Ebenfalls im Einsatz sind der 1. FC Nürnberg gegen Sivasspor Kulübü (17.00) und Aufsteiger SpVgg Greuther Fürth gegen Akhisarspor (18.30).