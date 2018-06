London (SID) - Einen Tag nach dem Vorlauf-Aus über 400 m Freistil hat Schwimm-Weltrekordler Paul Biedermann auf seiner Paradestrecke über 200 m souverän das Finale erreicht. Der 25-Jährige schlug nach 1:46,10 Minuten als Viertschnellser im Halbfinale an und darf weiter von seiner ersten olympischen Medaille träumen. Der WM-Dritte ließ in seinem Zwischenlauf sogar Weltmeister und Topfavorit Ryan Lochte aus den USA (1:46,31) hinter sich. Schnellster war 400-m-Olympiasieger Sun Yang (China/1:45,61). Am Samstag war der ehemalige Doppel-Weltmeister Biedermann über 400 m als 13. im Vorlauf regelrecht baden gegangen.