London (SID) - Die deutschen Säbelfechter Nicolas Limbach und Max Hartung haben das olympische Halbfinale verpasst und bleiben damit in London ohne Einzelmedaille. Der Weltranglistenerste Limbach verlor sein Viertelfinale 12:15 gegen den Russen Nikolaj Kowalew. Sein Dormagener Vereinskollege Max Hartung unterlag in der gleichen Runde dem Ungarn Aron Szilagyi 13:15.

Limbach hatte zuvor durch zwei klare Siege gegen den Polen Adam Skrodzki (15:8) und den dritten Dormagener Starter Benedikt Wagner (15:7) die Runde der letzten acht erreicht.

Hartung bezwang dagegen mit jeweils 15:14 den italienischen Ex-Weltmeister Luigi Tarantino sowie den Asienmeister und Weltranglistendritten Gu Bongil (Südkorea).

Limbach hatte in diesem Jahr vier Weltcup-Turniere gewonnen und stand bei den letzten drei Weltmeisterschaften jeweils im Finale. In Peking 2008 war er ebenfalls als Weltranglistenerster an den Start gegangen, dann aber im Achtelfinale ausgeschieden und am Ende auf Platz neun gelandet.