London (SID) - Judith Arndt liebt dieses Flair, sie genießt den Zauber der Spiele. Es ist für die 36-Jährige wie eine faszinierende Reise "in die große weite Welt". Zum fünften Mal startet die Zeitfahr-Weltmeisterin bei Olympia, aber London ist für Arndt die letzte Reise dieser Art in ihrer erfolgreichen Laufbahn. An deren Ende soll endlich auch die Goldmedaille stehen. "Es gibt nichts Höheres. Das ist das Nonplusultra und wäre das absolute Highlight in meiner Karriere. Es muss das Ziel sein", sagte Arndt dem SID

Die gebürtige Brandenburgerin hat fast alles gewonnen, was es im Radsport zu gewinnen gibt. Aber der Olympiasieg, das ist der Titel, der ihr fehlt. Im Zeitfahren gilt Arndt als Favoritin, hat aber auch bereits heute im Straßenrennen (12.00/13.00 Uhr) ihre Möglichkeiten. Doch selbst wenn beide Gelegenheiten verstreichen, wäre es kein Drama für sie. "Wenn es Silber oder Bronze werden sollte, werde ich auch nicht in Tränen ausbrechen."

Vor acht Jahren in Athen war Arndt auf den zweiten Platz gefahren und hatte bei der Zieldurchfahrt mit einer unschönen Geste für Schlagzeilen gesorgt. Für den ausgestreckten Mittelfinger, der damals als Kritik an der Nicht-Nominierung ihrer damaligen Lebensgefährtin Petra Roßner zu verstehen war, hat sie sich später entschuldigt. Dieser Abschnitt ihrer Vergangenheit beschäftigt Arndt aber nicht mehr. Die Wahl-Münchnerin will viel lieber die letzten Monate als Aktive auskosten, denn nach der Rad-WM im September in den Niederlanden (Region Limburg) ist definitiv Schluss.

Womöglich ist es auch diese Gelassenheit, die Arndt hilft, ihre Fähigkeiten optimal auszuschöpfen. Die besondere Atmosphäre bei Olympia hat sie oft genug erlebt, dieses Weltereignis lässt sie nicht erstarren. "Das kann man nicht vergleichen mit irgendeinem anderen Radrennen", sagt Arndt: "Das ist viel angespannter. Viele sind vor Aufregung wie gelähmt."

Zudem hat das Team des Bundes Deutscher Radfahrer (BDR), eines von fünf mit vier Starterinnen, den Vorteil, nicht nur einen Trumpf im Straßenrennen spielen zu können. Sollte es nach 140 Kilometern vor dem Buckingham Palace zu einer Sprintentscheidung kommen, wird Arndt ihre Ambitionen zurückstellen und der Düsseldorferin Ina-Yoko Teutenberg die Bühne überlassen. "Wir haben sehr gute Chancen. Ich vertraue Ina total, dass sie im Feldsprint gewinnen wird", sagt Arndt.

Beachten muss das BDR-Quartett, zu dem noch Trixi Worrack (Cottbus) und Charlotte Becker (Datteln) gehören, vor allem Italien um Straßen-Weltmeisterin Giorgia Bronzini und die Niederlande um Marianne Vos. "Wir müssen taktisch wirklich auf der Höhe und konzentriert sein", sagt Arndt. Dann aber, und da ist sie sicher, wird es nicht noch einmal eine Enttäuschung wie in Peking vor vier Jahren geben, als die BDR-Frauen mit der Entscheidung nichts zu tun hatten. Dann wird Arndt noch mehr schwärmen. Denn Olympia, "das fetzt einfach!"