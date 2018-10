London (SID) -

Angeführt vom Weltranglistenersten Nicolas Limbach sind die deutschen Säbelfechter geschlossen ins Achtelfinale der Olympischen Spiele eingezogen. Limbach gewann sein Auftaktgefecht gegen den Polen Adam Skrodzki mit 15:8. In der Runde der letzten 16 trifft er auf seinen Dormagener Vereinskollegen Benedikt Wagner, der den Brasilianer Renzo Agresta 15:6 besiegte. Zudem gewann der dritte Dormagener Max Hartung etwas überraschend 15:14 gegen den italienischen Ex-Weltmeister Luigi Tarantino.

"Da freuen wir uns nicht drauf, aber die Auslosung hat es so ergeben", sagte Limbach, der in London als Topfavorit auf die Goldmedaille gilt, mit Blick auf das vereinsinterne Duell. Der 26-Jährige gewann in diesem Jahr vier Weltcup-Turniere und stand bei den letzten drei Weltmeisterschaften jeweils im Finale.

In Peking 2008 ging Limbach ebenfalls als Weltranglistenerster an den Start, schied aber dort im Achtelfinale aus und belegte Platz neun.