London (SID) - Der britische Hoffnungsträger Andy Murray ist mit einem Sieg ins olympische Tennisturnier in Wimbledon gestartet. Der Schotte, der vor drei Wochen als erster Brite seit 74 Jahren das Finale des Grand Slams im All England Club erreicht hatte, setzte sich gegen Stanislas Wawrinka (Schweiz) 6:3, 6:3 durch. Die letzte olympische Goldmedaille hatten britische Spieler 1920 in Antwerpen gewonnen.