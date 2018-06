London (SID) - Auch die dreimalige Skeet-Weltmeisterin Christine Wenzel hat bei den Sommerspielen in London die erste Medaille für das deutsche Olympia-Team verpasst. Die 31-Jährige aus Ibbenbüren, die vor vier Jahren in Peking Bronze gewonnen hatte, kam auf 89 Punkte und verfehlte damit ein mögliches Stechen um Bronze nur um einen Treffer.

Gold sicherte sich mit 99 Punkten die souveräne Amerikanerin Kimberly Rhode. Die Weltrekordlerin hatte vor vier Jahren in Peking Silber hinter der in London fünftplatzierten Italienerin Chiara Cainero gewonnen. Silber ging dieses Mal an die Chinesin Wei Ning mit 91 Punkten vor der Slowakin Danka Bartekova (90), die sich im Play-off gegen die Russin Marina Belikowa durchsetzte.