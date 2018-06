London (SID) -

Den Olympischen Spielen in London droht der zweite Dopingfall. Die usbekische Turnerin Luisa Galiulina wurde wegen eines positiven Dopingtests vorläufig von den Wettbewerben ausgeschlossen. Das gab das Internationale Olympische Komitee (IOC) am Sonntag bekannt. Bei der 20-Jährigen wurde am vergangenen Mittwoch bei einer Trainingskontrolle das verbotene Diuretikum Furosemid gefunden, das als maskierendes Mittel für Dopingsubstanzen benutzt wird. Das Ergebnis der B-Probe steht noch aus.

Das IOC teilte zudem mit, dass Galiulina nicht wisse, wie die Substanz in ihren Körper gelangt sei. Ende Juni sei sie krank gewesen und von ihrer Mutter behandelt worden. Zudem habe sie Mittel wegen Herzproblemen eingenommen, sowie "zahlreiche andere Produkte und Kräuter", um schlafen und entspannen zu können.

Zuvor war der albanische Gewichtheber Hysen Pulaku positiv auf das anabole Steroid Stanozolol getestet worden. Er wurde am Samstag als erster Athlet wegen Dopings von den Spielen in London ausgeschlossen.