Frankfurt/Main (dpa) - Angetrieben von der Hoffnung auf ein Einschreiten der Notenbanken ist der Dax am Montag auf den höchsten Stand seit Anfang Mai geklettert. Der Leitindex verabschiedete sich mit einem Plus von 1,27 Prozent auf 6774,06 Punkte aus dem Handel.

Damit knüpfte der Dax an seine Kursgewinne der vergangenen drei Handelstage an. Der MDax gewann 0,75 Prozent auf 10 935,81 Punkte, und der TecDax stieg um 0,29 Prozent auf 780,17 Punkte.

Viele Marktteilnehmer hätten bereits einen erneuten Ankauf der Europäischen Zentralbank (EZB) von spanischen und italienischen Staatspapieren in die Kurse eingepreist, sagte Marktstratege Arkadius Materla vom Brokerhaus GKFX. Sollten die Risikoaufschläge nicht abnehmen und sich die Aussagen der EZB als leere Worte erweisen, dürfte sich die Ernüchterung an den Märkten schnell wieder breit machen und zu starken Verlusten führen, fürchtet er. EZB-Präsident Mario Draghi hatte zuletzt betont, alles für eine Euro-Rettung zu tun. Marktteilnehmer setzen daher auf ein baldiges Eingreifen der EZB und warten gespannt auf die an diesem Donnerstag anstehende Sitzung.