Frankfurt/Main (dpa) - Angetrieben von der Hoffnung auf ein Eingreifen der globalen Währungshüter hat der deutsche Leitindex seine Kursgewinne am Montag weiter ausgebaut. Zuletzt stieg der Dax um 0,91 Prozent auf 6750 Punkte.

Der MDax gewann 0,54 Prozent hinzu auf 10 914 Punkte, und der TecDax rückte um 0,35 Prozent vor auf 781 Punkte.

«In einem ruhigen Geschäft ist es positiv, dass es nach der Rally der vergangenen Handelstage keine Spur von Verkaufsdruck gibt», sagte Chefhändler Matthias Jasper von der WGZ Bank. Die Politiker der Eurozone würden nun aber an ihren im Raum stehenden Aussagen gemessen, betonte der Experte. Der Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank steht daher am Donnerstag im Mittelpunkt des Interesses. Italien kam am Montag etwas günstiger an frisches Geld von Investoren.

Spitzenreiter im Dax waren die Titel der Deutschen Bank mit einem Aufschlag von 3,28 Prozent auf 25,155 Euro. Sie folgten damit der anhaltenden Erholung im europäischen Bankensektor seit den Draghi-Aussagen. Bei Henkel und Infineon dagegen machten sich negative Analystenkommentare mit Einbußen von 0,94 und 1,45 Prozent bemerkbar.