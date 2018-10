Frankfurt/Main (dpa) - Die Hoffnung auf ein Eingreifen der globalen Währungshüter hat dem Dax am Montag weiteren Rückenwind verliehen. Der deutsche Leitindex knüpfte am Nachmittag mit einem Plus von 0,77 Prozent auf 6741 Punkte an seine Kursgewinne der vergangenen drei Handelstage an.

Er war aber am Nachmittag etwas von seinem zuvor erreichten Tageshoch zurückgekommen, nachdem er seit dem Zwischentief vom Donnerstag um bis zu sieben Prozent gestiegen war. Der MDax gewann am Montag 0,44 Prozent auf 10 902 Punkte hinzu. Der TecDax stieg nur knapp um 0,10 Prozent auf 779 Punkte.

«In einem ruhigen Geschäft ist es positiv, dass es nach der Rally der vergangenen Handelstage keinen Verkaufsdruck gibt», sagte Chefhändler Matthias Jasper von der WGZ Bank. Die Politiker der Eurozone würden nun aber an ihren im Raum stehenden Aussagen gemessen, betonte der Experte. EZB-Präsident Mario Draghi hatte am vergangenen Donnerstag betont, dass die Währungshüter alles tun würden, um den Euro zu retten. Marktteilnehmer versprechen sich deshalb ein baldiges Eingreifen zur Stabilisierung an den Anleihemärkten bedrohter Länder und warten gespannt auf den Zinsentscheid der EZB am Donnerstag.

Im Dax folgten Papiere der Deutschen Bank mit einem Kursgewinn von 2,24 Prozent der anhaltenden Erholung im europäischen Bankensektor. Aktien der Lufthansa profitierten mit einem Aufschlag von 2,68 Prozent von erfreulichen Zahlen des Konkurrenten Air France-KLM. K+S sprangen nach überraschend vorgelegten Eckdaten zum zweiten Quartal zwischenzeitlich auf den höchsten Stand seit November 2011. Zuletzt kletterten sie um 3,30 Prozent auf 40,805 Euro. Ein Börsianer lobte die Resultate und sah den bestätigten Ausblick als beruhigend an, nachdem US-Konkurrent Potash am Donnerstag mit einer Gewinnwarnung negativ überrascht hatte.

Am Rentenmarkt stieg die durchschnittliche Rendite börsennotierter Bundeswertpapiere von 1,06 Prozent am Freitag auf 1,10 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,14 Prozent auf 134,46 Punkte. Der Bund-Future stieg um 0,37 Prozent auf 143,43 Punkte. Der Kurs des Euro fiel. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Nachmittag auf 1,2246 (Freitag: 1,2317) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8166 (0,8119) Euro.