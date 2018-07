München (AFP) Die CSU hat massiv verärgert auf die Kritik von Eurogruppen-Chef Jean-Claude Juncker an Deutschland reagiert. "Das war grenzwertig", sagte CSU-Chef Horst Seehofer am Montag vor einer CSU-Vorstandssitzung in München vor Journalisten. Auch Junckers Warnungen vor einem Zerfall der Eurozone würden sicher nicht zur Beruhigung der internationalen Finanzmärkte beitragen. "Ich frage mich, was soll das?", sagte der CSU-Chef.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.