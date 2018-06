Lübeck (AFP) Nach dem Fund von DNA-Spuren an Kleidungsstücken des vor 25 Jahren unter mysteriösen Umständen in Genf ums Leben gekommenen früheren CDU-Politikers Uwe Barschel sieht die Staatanwaltschaft keine Ansatz für neue Ermittlungen. Die vor Jahren abgeschlossenen Untersuchungen würden nicht wieder aufgenommen, sagte der Sprecher der zuständigen Anklagebehörde in Lübeck, Ralf Peter Anders, am Montag. Es gebe keine erfolgversprechenden Ansätze für eventuelle weitere Ermittlungen. Das DNA-Gutachten zu den Spuren sei aus seiner Sicht mit Blick auf neue etwaige Ansätze "nicht sensationell".

