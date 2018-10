Frankfurt (AFP) Das Ärzteteam der Berliner Charité, das die inhaftierte ukrainische Oppositionsführerin Julia Timoschenko behandelt, hat sich einem Pressebericht zufolge gegen Vorwürfe der ukrainischen Regierung sowie einer Gruppe ukrainischer Ärzte verteidigt. In einer vierseitigen Erklärung, aus der die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (Montagsausgabe) zitiert, weisen der Charité-Leiter Karl Max Einhäupl und seine Kollegen Kritik der ukrainischen Seite an ihrer Arbeit sowie an ihrem Auftragsverständnis zurück.

