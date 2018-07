Berlin (AFP) US-Finanzminister Timothy Geithner und Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) haben sich mit Blick auf die Reformanstrengungen in Euro-Krisenstaaten zuversichtlich geäußert. In einer gemeinsamen Erklärung der beiden Politiker war nach einem Treffen auf der Insel Sylt am Montag von "beachtlichen Anstrengungen" in Spanien und Italien die Rede. Auch Fortschritte in Irland und Portugal hoben Geithner und Schäuble positiv hervor. Sie verwiesen dabei auf die erfolgreiche Platzierung irischer Anleihen. Von Griechenland war in dem Text nicht die Rede.

