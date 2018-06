Hamburg (AFP) Der US-Investor Lone Star kommt beim Verkauf der früheren Krisenbank IKB nicht voran. "Es ist momentan keine sehr gute Zeit, um ein Geldinstitut zu verkaufen", sagte Lone-Star-Europachef Bruno Scherrer der "Financial Times Deutschland" (Montagsausgabe). Nachdem die französische Großbank BNP Paribas laut "FTD" vergangenes Jahr das Interesse an einer Übernahme verloren hatte, gebe es "zurzeit keinen Verkaufsprozess". Dennoch meldeten sich bei Lone Star immer wieder Interessenten. "Unter den richtigen Rahmenbedingungen wäre der Deal in jedem Fall möglich", sagte Scherrer.

