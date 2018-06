Berlin (dpa) - Eurogruppenchef Jean-Claude Juncker hat Entscheidungen zur Eurorettung in den nächsten Tagen angekündigt. Man sei an einem entscheidenden Punkt angekommen, sagte der luxemburgische Regierungschef der «Süddeutschen Zeitung». Teile der deutschen Politik griff Juncker scharf an. Ein Austritt Griechenlands aus der Eurozone gehöre nicht zu seiner «Arbeitshypothese», sagte er. Zuletzt hatte Bundeswirtschaftsminister Philipp Rösler erklärt, für ihn habe ein Austritt Athens «seinen Schrecken verloren».

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.