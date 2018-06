Westerland (dpa) - Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble ist am Nachmittag mit seinem US-Amtskollegen Timothy Geithner zu Beratungen über die Euro-Schuldenkrise zusammengekommen. Das auf Wunsch der Amerikaner kurzfristig anberaumte Treffen findet in Schäubles Urlaubsort auf der Nordseeinsel Sylt statt. Anschließend will sich Geithner mit der Spitze der Europäischen Zentralbank treffen. Die USA fordern von den Euroländern seit Monaten entschiedenere Schritte gegen die Schuldenkrise.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.