Shanghai (dpa) - Ein Verbleib von Europa-League-Sieger Diego beim Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg wird immer wahrscheinlicher.

Zum Abschluss der Testspielreise des VfL durch China bekräftigte Trainer und Manager Felix Magath sein Ansinnen, dass ein möglicher Transfer des einst in Ungnade gefallenen Brasilianers bis Mitte der Woche über die Bühne gehen müsse. «Die Fragen um Diego beschäftigen uns noch zwei, drei Tage. Wenn bis dahin nichts ist, dann bleibt er auch», sagte Magath vor der Abreise des VfL aus Shanghai laut übereinstimmenden Medienberichten.

Demnach ist ein potenzieller Abnehmer bislang nicht in Sicht. Zumindest liegt den Niedersachsen bislang kein konkretes Angebot für den Ballkünstler vor, der noch bis 2014 an Wolfsburg gebunden ist. Nachdem sich der 27-Jährige vor gut 14 Monaten mit Magath überworfen hatte, war Diego in der vergangenen Saison an Atlético Madrid ausgeliehen. Mit den Spaniern gewann der Brasilianer auch die Europa League.

Inzwischen scheint der Ärger von einst bei Magath vergessen. In China spielte Diego zum ersten Mal seit über 14 Monaten wieder für den VfL und kam in allen drei Testspielen zum Einsatz. Im Gegensatz zum Vorjahr, als bis Ende August und damit während der schon laufenden Saison noch viele Transfers in Wolfsburg getätigt wurden, will Magath in diesem Jahr seinen Kader vor der am 24. August beginnenden neuen Spielzeit zusammen haben.