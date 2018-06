Barcelona (SID) - Der spanische Fußball-Nationalspieler Carles Puyol von Vizemeister FC Barcelona hat am Montag grünes Licht für einen Einsatz von der medizinischen Abteilung der Katalanen erhalten. Am 12. Mai hatte sich der 34-Jährige einem operativen Eingriff am rechten Knie unterziehen müssen. Puyol hatte in der vergangenen Woche das Training bei Barca wieder aufgenommen. Aufgrund der OP hatte das Abwehr-Ass die EM-Teilnahme in Polen und der Ukraine verpasst.