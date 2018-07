Hannover (SID) - Fußball-Bundesligist Hannover 96 muss in der Qualifikation zur Europa League auf den brasilianischen Neuzugang Felipe verzichten. Der 25 Jahre alte Innenverteidiger erlitt einen Muskelfaserriss im Oberschenkel. Damit kann Felipe weder im Hinspiel beim irischen Klub St. Patrick`s Athletic in Dublin am Donnerstag noch im Rückspiel (9. August) auflaufen. Im Sommer war Felipe für 2,5 Millionen Euro von Standard Lüttich zum Team von Trainer Mirko Slomka gewechselt.