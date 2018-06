Tampa (SID) - Wide Receiver O.J. Murdock von den Tennessee Titans aus der amerikanischen Football-Profiliga NFL hat sich offenbar das Leben genommen. Das berichtet die Polizei in Tampa/Florida. Wie ein Sprecher mitteilte, wurde der 25-Jährige am Montagmorgen mit augenscheinlich selbst zugefügten Schusswunden in seinem Auto aufgefunden. Der Wagen war vor seiner alten High School geparkt. Die Einsatzkräfte brachten Murdock ins Krankenhaus, wo er kurz darauf verstarb. "Wir sind geschockt und traurig von O.J. Murdocks Tod an diesem Morgen zu hören", hieß es in einem Statement der Titans.

Murdock stand seit der Saison 2011/12 bei den Titans unter Vertrag, blieb wegen einer Fußverletzung aber ohne Einsatz. Aus persönlichen Gründen hatte Murdock bereits am Wochenende im Trainingscamp von Tennessee gefehlt.