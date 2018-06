Frankfurt/Main (SID) - Am 10. August (ab 13.00 Uhr) verhandelt das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) in der Frankfurter DFB-Zentrale in einer mündlichen Verhandlung den Fall Fortuna Düsseldorf. Der Bundesliga-Aufsteiger war aufgrund der Vorkommnisse im Relegationsrückspiel am 15. Mai gegen Hertha BSC zu einem Geisterspiel im ersten Saison-Heimspiel am 1. September (18.30 Uhr) gegen den rheinischen Rivalen Borussia Mönchengladbach verurteilt worden. Die Strafe hatte zu heftigen Protesten vonseiten der Fortuna geführt.

Geleitet wird die Verhandlung vom DFB-Sportgerichtsvorsitzenden Hans E. Lorenz. Das DFB-Sportgericht hatte den Traditionsklub aus der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt im Einzelrichter-Verfahren wegen fünf Fällen eines unsportlichen Verhaltens der Anhänger, zweimal in Tateinheit mit nicht ausreichendem Ordnungsdienst, mit einem Geisterspiel bestraft. Außerdem muss der Klub 100.000 Euro Geldstafe zahlen. Der Klub hatte fristgerecht Einspruch eingelegt.

In der Nachspielzeit des Relegations-Rückspiels in Düsseldorf gegen Hertha waren Hunderte von Düsseldorfer Zuschauern vor Abpfiff auf das Spielfeld gestürmt, sodass Schiedsrichter Wolfgang Stark (Ergolding) die Partie für gut zwanzig Minuten unterbrechen musste, ehe er das Spiel noch einmal für rund 90 Sekunden fortsetzte. Die Unterbrechung nahm Hertha BSC zum Anlass, Einspruch gegen die Spielwertung einzulegen, die Berliner scheiterten aber vor dem Sportgericht und in zweiter Instanz auch vor dem Bundesgericht des DFB.

Auch nach dem Schlusspfiff gab es ein ähnliches Bild, wobei im Düsseldorfer Zuschauerbereich zahlreiche Feuerwerskörper gezündet wurden. Wegen Pyrotechnik im Düsseldorfer und im Berliner Block, die teilweise auch auf das Spielfeld geworfen wurde, hatte der Unparteiische die Begegnung bereits in der 60. und in der 87. Minute für mehrere Minuten unterbrechen müssen.

Vorkommnisse gab es laut DFB-Angaben aber auch noch bei anderen Spielen der Fortuna. So zündeten Düsseldorfer Zuschauer auch im Relegations-Hinspiel in Berlin am 10. Mai sowie in den Zweitliga-Spielen bei der SpVgg Greuther Fürth am 29. April und gegen den MSV Duisburg am 6. Mai pyrotechnische Gegenstände.

Gegen Duisburg stürmten nach Schlusspfiff zudem Anhänger des Heimvereins in den Innenraum. Ferner wurde beim Zweitliga-Heimspiel gegen den FC St. Pauli am 2. April ein gefüllter Plastikbecher aus dem Düsseldorfer Zuschauerbereich in Richtung des Schiedsrichter-Assistenten geworfen.