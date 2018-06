Athen (AFP) Die griechischen Koalitionspartner wollen ihre Gespräche über die von den internationalen Geldgebern geforderten Kürzungen in den kommenden Tagen fortsetzen. "Wir stimmen völlig überein, was die strategische Planung zum Umgang mit den Problemen betrifft", sagte der Vorsitzende der Demokratischen Linken (Dimar), Fotis Kouvelis, am Montagabend nach einem zweistündigen Treffen der Koalitionspartner mit Ministerpräsident Antonis Samaras von der konservativen Nea Dimokratia (ND).

