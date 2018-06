Los Angeles (dpa) - Der amerikanische Sänger und Songschreiber Neil Diamond soll in Hollywood eine Sternenplakette erhalten. Am 10. August werde der Sänger von Schmuse-Hits wie «Sweet Caroline» und «Song Sung Blue» den Stern auf dem Hollywood «Walk of Fame» enthüllen, teilten die Veranstalter mit. Es ist der 2475. Stern auf dem berühmten Bürgersteig im Herzen von Hollywood. Die Zeremonie soll vor dem Gebäude der Plattenfirma Capitol Records stattfinden.

