London (dpa) - Degenfechterin Britta Heidemann hat wie 2008 in Peking Olympia-Gold im Visier.

Mit 6:5 gegen die Südkoreanerin Shin A Lam zog die Peking-Olympiasiegerin erneut ins Finale ein und kämpft am Abend gegen die Ukrainerin Jana Schemjakina um das langersehnte erste Gold für die deutsche Mannschaft in London. Um den Siegtreffer der Deutschen in allerletzter Sekunde hatte es hitzige Diskussionen gegeben. Erst 26 Minuten nach Ende des Gefechts stand der Jury-Entscheid über Heidemanns Final-Teilnahme fest.

Zuvor hatten die Wasserspringer Patrick Hausding und Sascha Klein den Medaillen-Bann nicht brechen können. Das zum Favoritenkreis gezählte Duo musste sich nach einem verpatzten Rückwärtssalto mit Rang sieben im Synchron-Wettbewerb vom Turm begnügen.

Im Turnen erfüllten sich die vagen deutschen Hoffnungen auf Edelmetall nicht. Nach Patzern am Seitpferd von Andreas Toba und Philipp Boy musste sich die Riege um den stark auftrumpfenden Fabian Hambüchen mit dem siebten Platz im Mannschaftswettbewerb zufriedengeben. Gold ging an China vor Japan und Großbritannien. Dort hatte es einen Protest der Japaner gegeben, die dadurch noch auf den Silber-Rang vorrückten.

Die deutschen Vielseitigkeitsreiter liegen nach dem Geländeritt weiter auf Goldkurs. Vor dem abschließenden Springen am Dienstag lag das Quintett vor den Mannschaften aus Großbritannien und Schweden. In der Einzelwertung liegt Ingrid Klimke auf Platz eins gleichauf mit der Schwedin Sara Algotsson-Ostholt. Weltmeister Michael Jung geht als Vierter in die Entscheidung.

Durch die Siege im Turnen, Turmspringen und Frauen-Gewichtheben baute China seine Führung in der Länderwertung am dritten Wettkampftag der Spiele mit insgesamt neun Goldmedaillen weiter aus. Das Team der USA rangiert nach 32 Entscheidungen mit dreimal Gold, fünfmal Silber und fünfmal Bronze auf dem zweiten Rang.

Im Tischtennis-Turnier meisterten Timo Boll und Dimitri Ovtcharov ihre Auftakthürden. Rekord-Europameister Boll besiegte Außenseiter Noshad Alamiyan aus Iran mit 4:0 Sätzen. Mit dem gleichen Resultat setzte sich Ovtcharov gegen den Briten Paul Drinkhall durch. Jiaduo Wu schied im Achtelfinale als letzte deutsche Spielerin aus.

Nach Julia Görges zogen auch Angelique Kerber und Sabine Lisicki in die zweite Runde des olympischen Tennis-Turniers ein. Kerber profitierte von der Aufgabe ihrer tschechischen Gegnerin Petra Cetkovska, Lisicki setzte sich mühevoll in drei Sätzen gegen Ons Jabeur aus Tunesien durch. Philipp Petzschner scheiterte in drei Sätzen am Serben Janko Tipsarevic. Julius Brink und Jonas Reckermann erreichten als erstes deutsches Beachvolleyball-Duo das Achtelfinale.

Im Schwimm-Stadion überstanden Silke Lippok und Theresa Michalak bei ihrem Olympia-Debüt die Vorläufe und erreichten jeweils das Halbfinale. Staffel-Europameisterin Lippok erzielte über 200 Meter Freistil die 13.-beste Zeit. Lagen-Schwimmerin Michalak schlug über 200 Meter als insgesamt Elfte an.

Die Flotte des Deutschen Ruderverbandes bleibt mit allen Booten im Rennen. Ein Sieg im Hoffnungslauf auf dem Dorney Lake ebnete dem Zweier ohne Steuermann den Weg ins Halbfinale. In souveräner Manier gaben Anton Braun und Felix Drahotta der Konkurrenz das Nachsehen. Das Halbfinale im Kanuslalom erreichte Jasmin Schornberg, die Canadier-Fahrer David Schröder und Frank Henze schieden aus.

Die Pleitenserie bei den Judokas hält an. Am dritten Wettkampftag war für Miryam Roper und Christopher Völk schon in der ersten Runde Schluss. «Wir laufen im Moment dem Erfolg hinterher», gestand Präsident Peter Frese vom Deutschen Judo-Bund. Nun hoffen die deutschen Mattenkämpfer auf Olympiasieger Ole Bischof, der am Dienstag seinen Wettkampf bestreitet.