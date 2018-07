London (dpa) - Silke Lippok steht im olympischen Halbfinale über 200 Meter Freistil. Die Staffel-Europameisterin schwamm in London in 1:58,59 Minuten die insgesamt 13.-beste Zeit aller Vorläufe.

Schnellste Schwimmerin am Morgen war Olympiasiegerin Federica Pellegrini aus Italien. Sie gewann ihren Vorlauf in 1:57,16 Minuten vor der Amerikanerin Missy Franklin, die 1:57,62 benötigte. Das Halbfinale findet am Montagabend statt.