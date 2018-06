London (dpa) - Britta Heidemann hat nach ihrem Triumph von Peking den erneuten Gold-Coup bei den Olympischen Spielen in London verpasst. Nach einem Eklat im Halbfinale musste sich die Degenfechterin im Endkampf gegen der Ukrainerin Jana Schemjakina mit 8::9 in der Verlängerung geschlagen geben und mit Silber begnügen. Die 29-Jährige ist die erste deutsche Medaillen-Gewinnerin der Spiele in London. Bronze gewann die Chinesin Sun Yujie gegen die Südkoreanerin Shin A-Lam.

