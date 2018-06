Berlin (dpa) - Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich (CSU) hat die Spitze der Bundespolizei abgelöst. Der bisherige Chef Matthias Seeger wurde am Montag in den einstweiligen Ruhestand versetzt. Die beiden Stellvertreter Wolfgang Lohmann und Michael Frehse erhielten neue Aufgaben.

Das teilte der Sprecher des Innenministeriums, Jens Teschke, in Berlin mit. Gewerkschaften und Opposition reagierten mit Kritik.

Neuer Chef der Bundespolizei wird nach Angaben aus Regierungskreisen der bisherige Referatsleiter für Terrorismus-Bekämpfung im Innenministerium, Dieter Romann. Dieser sei ein «ausgewiesener Fachmann», sagte Teschke. Er verwies darauf, dass Romann Mitte Juni die Razzia gegen radikal-islamische Salafisten koordiniert hatte. Dabei waren an 80 Orten in sieben Bundesländern zahlreiche Wohnungen, Vereinsräume und eine Moschee durchsucht worden.

Friedrich hatte die drei Spitzenbeamten am Montag ins Ministerium «einbestellt» und sie persönlich über die Ablösung informiert. Der Vorwurf, die Betroffenen nicht rechtzeitig ins Bild gesetzt zu haben, sei «irreführend», sagte Teschke. Die Personalien seien vorzeitig bekanntgeworden. Dies sei «nicht glücklich», aber nicht Schuld des Ministeriums.

Der Vorsitzende der deutschen Polizeigewerkschaft, Rainer Wendt, sagte am Montag dem Radiosender NDR-Info, «seit Wochen und Monaten» seien aus dem Innenministerium heraus gezielt Indiskretionen zum Schaden der Beamten an die Öffentlichkeit gegeben worden. «Das ist ein unerhörter Vorgang, so geht man nicht mit Führungskräften um.»

Auch der innenpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Michael Hartmann, kritisierte Friedrichs Personalpolitik erneut: «Es wird einsam um den Bundesinnenminister», sagte er. Friedrich werde damit «selbst zu einem Sicherheitsrisiko» und müsse sich für seine fragwürdige Personalpolitik vor dem Parlament rechtfertigen.

Der 57 Jahre alte Seeger war seit 2008 im Amt. In Koalitionskreisen hatte es schon am Wochenende geheißen, es gebe große Unzufriedenheit darüber, dass die Bundespolizei immer wieder mit Interna in die Öffentlichkeit geraten sei. Umstritten war Seeger angeblich auch wegen Kontakten zum autoritären Regime in Weißrussland. Teschke wies Vorwürfe in diesem Zusammenhang aber zurück.

Die Bundespolizei ist für die Sicherheit im Bahnverkehr, an den Land- und Seegrenzen und auf den großen Flughäfen zuständig. Sie hat gut 40 000 Mitarbeiter.

Bundespolizei