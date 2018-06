London (SID) - Paul Biedermanns Traum von der ersten olympischen Medaille ist geplatzt. Der Schwimm-Weltrekordler musste sich auf seiner Paradestrecke über 200 m Freistil im Finale von London mit dem fünften Platz begnügen. Dem 25-Jährigen aus Halle/Saale, der zwei Tage zuvor über die doppelte Distanz schon im Vorlauf ausgeschieden war, fehlten nach 1:45,53 Minuten genau sechs Zehntelsekunden zum Treppchen.

Sein zweites Olympia-Gold holte sich Frankreichs Jungstar Yannick Agnel souverän in 1:43,14 Mnuten, Agnel hatte bereits am Sonntag die Staffel zum überraschenden Sieg geführt. Silber ging nach 1:44,93 Minuten gemeinsam an den Chinesen Sun Yang und den Südkoreaner Park Tae Hwan. Nur Vierter wurde Weltmeister Ryan Lochte aus den USA (1:45,04). Bereits im Vorlauf war Clemens Rapp (Bad Saulgau) ausgeschieden.