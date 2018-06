London (SID) - Die Europameister Julius Brink und Jonas Reckermann stehen beim olympischen Beachvolleyballturnier in London vorzeitig im Achtelfinale. Die Medaillenkandidaten aus Berlin sicherten sich durch ein hart erkämpftes 2:1 (13:21, 21:19, 15:8) gegen Linyin Xu/Penggen Wu aus China im zweiten Gruppenspiel den zweiten Sieg und haben dank der Hilfe der Konkurrenz die Runde der besten 16 erreicht.

"Der Sieg gibt uns viel Selbstvertrauen, zeigt aber auch, dass wir weiter an uns arbeiten müssen", sagte Reckermann: "Heute ging spielerisch nicht so viel, da mussten wir es über den Kampf und die Emotionen machen. Das hat zum Glück funktioniert."

Vor 14.000 Zuschauern auf dem Centre Court des Horse Guards Parade hatten die zweimaligen Europameister im ersten Satz große Probleme mit den Asiaten, ehe sie ihr Angriffsspiel im zweiten Durchgang besser durchzogen. Das Nationalteam, das zum Auftakt 2:0 gegen Konstantin Semenow/Sergej Prokopijew (Russland) gesiegt hatte, nutzte den ersten Matchball nach 54 Minuten mit einem Ass.

Nach dem 2:1-Sieg der Schweizer Sascha Heyer/Sébastien Chevallier gegen Semenow/Prokopijew am Montagabend ist dem deutschen Nationalteam der zweite Platz in Gruppe C nicht mehr zu nehmen. Im letzten Vorrundenspiel am Mittwoch (21.00/22.00) trifft das an Position drei gesetzte Duo bei seiner ersten gemeinsamen Olympiateilnahme auf Heyer/Chevallier. "Für uns ist in der Gruppe von Platz eins bis drei noch alles drin. Wir wollen natürlich gerne den Gruppensieg", sagte Brink.